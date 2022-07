Boeren blokkeren De Rode Lap

door Andries Stroper

In dit artikel gaat Andries Stroper kort in op een recente poging van de boerenbeweging om het hoofdkantoor van De Rode Lap te blokkeren.

Na snelwegen, vleesvervangerproducenten en de Jumbo is socialistische webshop De Rode Lap (DRL) het meest recente doelwit geworden van de boerenblokkades. Op vrijdag 29 juli probeerden twee trekkers en een vrachtwagen de toegangswegen tot het DRL-hoofdkantoor af te sluiten. Ze vergisten zich echter in het adres en blokkeerden in plaats van De Rode Lap het parkeerterrein van een sportschool en een kringloopwinkel. Een tien voor de moeite, een drie voor de uitvoering.

De Rode Lap kennen we natuurlijk allemaal als het recente succesverhaal van de socialistische beweging in Nederland. In slechts een paar jaar tijd groeide het uit van een jolig hobbyprojectje tot een internationale onderneming. Het aantal verkochte stickers begint de 1.000.000 te naderen en je vindt de socialistische agitprop van De Rode Lap overal terug in het straatbeeld. Naast stickers, posters en shirts wordt er ook literatuur verkocht die De Rode Lap zelf produceert via haar uitgeverij, Proletaris, om bovenop het socialistische beeldmerk ook de kennis te verspreiden. Wie meer wil lezen over De Rode Lap verwijs ik door naar mijn eerdere artikel over de uitbreiding van De Rode Lap naar België, getiteld Van de Eems tot aan Parijs.

Het verhaal van De Rode Lap is een mooi verhaal, een succesverhaal dat zijn gelijke niet kent in de recente geschiedenis van marxisme in Nederland. Door middel van humor neemt DRL de tegenstanders van de werkende klasse in de zeik, van de FvD tot D66 en ja, ook de boeren. Stickers met de tekst ‘trekkertuig opgetyft,’ een direct antwoord op de rijke landeigenaren die tegen de klimaatwetgeving protesteren zodat ze onbelemmerd en met zakken vol subsidiegeld hun wanpraktijken kunnen doorzetten, leidden (begrijpelijkerwijs) tot woede bij de boeren.

Het gevolg was natuurlijk weken aan dreigmailtjes in een poging De Rode Lap te dwingen om af te zien van de verkoop van de ‘trekkertuig opgetyft’-stickers. Naast de huis-tuin-en-keuken-dreigementen en doxx-pogingen van het bestuur van DRL in lugubere Telegramkanalen met duizenden leden, passeerden ook enkele creatieve verzinsels de revue. Onder mijn persoonlijke favorieten valt boer Rutger, de AliBaba Machiavelli die met zijn gezonde boerenverstand dacht onze privénummers te kunnen ontfutselen door zo realistisch mogelijk een links persoon na te doen:

Socialisten, en geen telefoonnummer? Zeer amateuristisch.. ik wil meer weten (ben links, Doetinchem) Groet, Rutger.

Helaas voor boer Rutger doorzagen we zijn verbluffende acteerprestatie en konden zelfs de magische toverwoorden ‘ben links, Doetinchem’ ons niet overtuigen van zijn nobele intenties.

Toen doxx-pogingen, dreigementen en toneelstukjes er niet in slaagden om De Rode Lap af te remmen in haar ijverige werk om het socialisme te bevorderen, gooiden de boeren het dus op een andere koers. Rond het middaguur op vrijdag 29 juli verschenen twee trekkers en een vrachtwagen voor de deur bij De Rode Lap in een poging om de toegangswegen tot het kantoorgebouw waar De Rode Lap zich bevindt te blokkeren. Inderdaad werd één (van de drie) toegangswegen geblokkeerd, maar er leek onduidelijkheid te heersen bij de boeren over waar ze exact moesten zijn. Dus werden vooral de kringloopwinkel en de sportschool naast ons geblokkeerd.

Zodra de boeren zich leken te beseffen dat De Rode Lap géén groot distributiecentrum heeft waar vrachtwagens in en uit rijden, maar slechts een klein gebouwtje waar gemiddeld eens in de drie dagen wat vrijwilligers op de fiets naartoe komen, droop het bonte gezelschap weer af.

Online gaat het gifspuwen natuurlijk vrolijk verder. Zo zou onze webshop onderdeel zijn van de ‘extreemlinkse beweging ANTIFA’. De komische verwarring tussen een stickerwinkel en black block-demonstrantengroepen die we eerder al tegenkwamen in Van de Eems tot aan Parijs blijkt hardnekkig en wellicht moet ik mijn ironische belofte van een artikel over de verschillen tussen beiden toch gaan nakomen om verdere misverstanden te voorkomen. Een verder veelgehoorde beschuldiging is dat wij onze producten gratis kunnen verzenden (let op, dit doen en kunnen wij niet) doordat de roemruchte miljardair George Soros onze kas zou spekken met riante subsidies. Ik kan alle lezers verzekeren dat als ik beschikking had over een miljardenfonds ik dit geld op betere en leukere manieren zou besteden dan door het tellen van een eindeloze stroom stickers in een muffe kantoorruimte, en dit geldt vermoedelijk voor alle kameraden van De Rode Lap.

De intimidatie die we tot dusver vanuit de boerenbeweging hebben mogen ontvangen is natuurlijk maar kinderspel. We zijn inmiddels wel wat gewend bij De Rode Lap en we liggen niet wakker van boer Josje die dreigt een lading poep op onze drempel te storten. Echter is het wel een ontwikkeling die we in het oog moeten blijven houden. Naarmate het politieke klimaat verhardt en rechtse elementen als stinkend rijke landheren en hun politieke bondgenoten zich gewelddadiger opstellen en realiseren dat de politie ze daarbij geen strobreed in de weg legt, loopt ook het risico op gewelddadige escalaties richting onze beweging op.

Links beschikt op dit moment niet over de strategie, de organisatiekracht of de middelen om zich te verdedigen tegen fysieke aanvallen van (extreem)rechts. Naarmate onze beweging groeit en wij meer en meer in het vizier van rechts zullen komen (dat tot dusver vooral onderling vecht – D66 tegen de BBB en de VVD probeert in het midden te schipperen), zullen wij serieus moeten nadenken over onze capaciteiten om ons te verdedigen tegen dergelijke aanvallen. Laat deze amateuristische poging tot een blokkade van De Rode Lap daarom een les zijn voor de rest van links. Fysieke aanvallen op onze beweging is een fenomeen dat we in de toekomst vaker zullen tegenkomen, en als we er niet op voorbereid zijn dan kan het ons de kop kosten.

Het Communistisch Platform verschaft kameraden uit alle hoeken van de socialistische beweging de mogelijkheid van communisme.nu gebruik te maken om discussie te voeren. Tenzij anders vermeld zijn gepubliceerde artikelen en brieven daarom niet per se representatief voor de opvattingen van het Communistisch Platform.