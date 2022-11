Boeren: 90% van deze miljonairs is fraudeur – mest ofzo – en wat vind jij nou , Caroline?

Mestfraude… daders doen huilie-huilie voor de rechtbank, zo meldt de NRC. En waarom horen we BBB daar niet over? Zou Caroline daar helemaal niets van weten? Eens kijken of zij daar ooit over heeft geschreven in haar vorige leven. Onze forse kleine meid heeft als chefredacteur van Pluimveeweb daar jarenlang met haar neus bovenop gezeten. Ze weet dus ook als de beste, hoeveel boeren daaraan verdiend hebben: miljoenen en miljoenen.

Ze redigeerde daar heel veel stukjes over zoals van haar collega Monique van Loon-van Duijnhoven, die opgroeide op een bedrijf met ‘vleeskuikenouderdieren’. Vlees-kuiken-ouder-dieren. Er bestaat ook het woord vlees-kuiken-ouder-dieren-HOUDERS. Dat is nu officieel door Scrabble Verboten! Dus Caroline maar eens vragen… geen gehoor. Mail: ontvangstbevestiging. De aanhoudende stilte blijft. Foei, Caro!

De mestfraude past bovendien helemaal in de grondhouding van vrijwel elke boer/miljonair: ‘De overhied hêt dah niks mit t’ maekn.’ Zo is ’t maar nêt. Ooit was er de landheer: Trouble was his middle name, en hij ontmaegdde in de biekeuk’n ook nog us Marieke…

Toen kreeg je de gemeente, de provincie, het ministerie, het landbouwschap, het productschap etc etc etc en – godbetert – zelfs d’n Kamer! En dan opeens d’n Pers! Zeg maer The Four Horsemen of the Acopaplyps – of was het nu Acopaclips, Mien? Ah, laet maer… Maer waerom die niks meer aan ’t ontmaegd’n vond’n, kan ik maar nie snapp”n… Nou ja… Kiek jij ‘seffens op de rekening, Mien? Nog steeds boven ’t miljoen? Mooi, mooi… maar niks zegg’n hè!

En onze Caroline won bijna of helemaal een journalistieke prijs vanwege haar artikelen over vegaterrorisme. Vega-Terror-Isme. Dat is dus als vega-personen ‘s-nachts een stal binnendringen en…. foto’s en films maken. Au! Auauau! Nou hoor! Alle henn’n van de leg…!

Maar goed: dat is dus weer HEEEEEEL iets anders dan Trekker-Terreur. Of het provinciehuis in Groningen rammen. Of snelwegen en stadscentra lamleggen met brandend afval. Of een boomstam voor de inrit van het mediapark droppen – en de politie stond erbij, EN KEEK ERNAAR.

Echt waar, ik stond naast die boomstam: ZE KEKEN ERNAAR. Heel goed jongens, want eerst zien, dan geloven. Het laatst wat we willen is blinde agenten! Toch? Niet dan? Ik nog vragen wat ze eraan gingen doen – maar daarvoor moest ik toch écht de voorlichter bellen….

O ja, onze nieuwe vriendin Dilan-Kopstoot-Yesil.

Gaat ’t een beetje, lieverd? Heb je Frank van Weer-en-Wind nog gebeld over waarom hij de laatste tijd zo stilletjes doet? Er is daar in Staphorst toch iets mis met rechtsbescherming? O sorry, ik begrijp het weer verkeerd. Ja, ik heb me dag niet, dat zal ’t zijn. O ja, ik zal niet zeuren over trekkers tegen Kick Out ZP in Staphorst. Die dombo’s van KOZP wisten toch al lang dat daar alleen maar boze (h)boerenzonen wonen? Ja toch? Niet dan? Maar ga jij maar lekker pal staan voor… ‘MIJN POLITIE’. Jouw politie is meer van de kopstoten, valse processen-verbalen en van armen-over-elkaar-tegen-escaleren.

Precies: dat is niet ‘mijn’ politie.

– Uitgelichte afbeelding: Door Arie M. den Toom – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73021863