Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

Gespuis als de samenstellers van het komende kabinet (ofschoon God het moge verhoeden) iets verzoeken – nou ja, dan moet het maar. We weten het antwoord toch al.

De voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal leiden tot een forse prijsverhoging. Een slechte zaak, want het Nederlandse boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. We roepen daarom iedereen op deze petitie te tekenen tegen het voornemen de btw op boeken met 12% te verhogen.