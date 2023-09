Bodemleven in de bossen

Het spreekwoord ‘veel voeten in de aarde hebben’, betekent dat we moeite moeten doen voor bepaalde zaken. Hoewel het niet duidelijk is waar deze uitdrukking vandaan komt, is één verklaring dat met voeten de wortels van een boom bedoeld worden. Als er sprake is van een flink wortelstelsel en de wortels van een boom diep genoeg in de aarde zitten, kost het veel moeite om de boom omver te krijgen. Belangrijk dus, dat goed geworteld zijn! Niet alleen voor bomen, maar ook voor mensen.

In het boek ‘Het verborgen leven van bomen’ van Peter Wohlleben worden er meer raakvlakken benoemd tussen menselijke families en bomenfamilies. Want net als bij mensen wonen bomen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar en ondersteunen ze elkaar in de groei. Dat zou toch een band moeten scheppen.

– Uitgelichte afbeelding: Borrebos in Baarn, afbeelding ontleend aan petitie tot behoud