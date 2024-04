Bob Goudzwaard overleden, een econoom van christelijken huize die zowaar nadacht en geen neoliberale praat verkondigde. “Economie van het genoeg”, veertig jaar oud. De econoom schreef voor de Evangelische Volkspartij zonder er lid van te worden – een partij die in GroenLinks heet te zijn opgegaan, maar wat is er eigenlijk van te merken.

Hier een gesprek van Annemiek Schrijver met Goudzwaard.



Een inleiding voor een conferentie “Are We There Yet? Economic Justice and the Common Good” , 12 mei 2014, King’s University College in Edmonton Alberta.

Hij ruste in vrede.