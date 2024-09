Bluesrocklegende Nick Gravenites overleden

Nick Gravenites, de zanger van The Electric Flag, is afgelopen woensdag op 85-jarige leeftijd overleden.

The Electric Flag was een bluesrockband uit de jaren ’60 die ten onrechte wat in de vergetelheid is geraakt. De band werd geleid door gitarist Mike Bloomfield, drummer Buddy Miles en keyboardspeler Barry Goldberg.

De band werd in 1967 opgericht door Bloomfield die zich voornam diverse Amerikaanse muziektradities als blues, soul, gospel en country met elkaar te combineren in een genre dat hij kortweg betitelde als “American Music”. De band deed het goed bij critici, maar wist het grote publiek eigenlijk nooit te bereiken, wat in niet geringe mate werd veroorzaakt door de heroïneverslaving die diverse leden van de band ontwikkelden.

Kort na het verschijnen van het debuutalbum verliet Bloomfield de band. The Electric Flag ging nog een tijdje door, maar zonder Bloomfield en de al eerder vertrokken Goldberg was de band geen schaduw meer van wat ze ooit was. Na nog een paar maanden doodsstrijd, gekenmerkt door drugsproblemen en ruzies, viel de zaak volledig uit elkaar. In 1974 volgde er nog een reünie, maar met de resultaten daarvan was helemaal niemand gelukkig, ook de leden van de band niet.

Miles en Bloomfield overleden al op relatief jonge leeftijd, in respectievelijk 2008 en 1981. Goldberg wist zijn drugsproblemen onder controle te krijgen en is na de de dood van Gravenites de enige overlevende van de klassieke bezetting van The Electric Flag.

Bloomfield en Miles waren de gezichten van de band, maar het meeste materiaal werd geschreven door Gravenites. Ook na het verscheiden van The Electric Flag boekte Gravenites als songschrijver regelmatig succes, o.a. voor Janis Joplin. Hij bleef ook optredens verzorgen met een wisselende groep muzikanten. Zijn werk uit de jaren ’80 en ’90 is mij verder niet bekend, maar de optredens schijnen van hoog niveau te zijn geweest.

Janis Joplin, Work Me, Lord. Geschreven door Gravenites:

De klassieke line-up van The Electric Flag live in 1967:

Op verzoek van Laurent, “zij het dat Buddy Miles er wel af en toe naast zingt voor mijn gehoor”:

Arnolds keuze:



Sweet soul music, nee, niet dat nummer van Arthur Conley

Uitgelichte afbeelding: Gravenites in 2006 – By Louis Ramirez – https://www.flickr.com/photos/91447/170835227/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8265284