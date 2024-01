Bluesklassieker du jour: You Need Love/Whole Lotta Love

Nog een klassieker van de hand van Willie Dixon, in 1962 voor het eerst op de plaat gezet door Muddy Waters. Led Zeppelin speelden zeven jaar later met Whole Lotta Love uitgebreid leentjebuur bij Dixon, zonder hem daarvoor de credits te geven. Robert Plant zei de tekst alleen maar even geleend te hebben van Dixon, terwijl Jimmy Page tot de dag van vandaag beweert dat er muzikaal weinig overeenkomsten zijn tussen You Need Love en Whole Lotta Love. Een opmerkelijke mening, die niet gedeeld werd door de rechter. Die bepaalde in 1985 dat Led Zeppelin de credits moest delen met Dixon.

Uiteraard doet het allemaal niks af aan de kwaliteit van Whole Lotta Love. Voor Jimmy Page’s hoogst originele en baanbrekende gitaarriff schieten alle superlatieven te kort. Het was alleen wél zo aardig geweest Dixon de credits te geven die hem toekwamen.

Uitgelichte afbeelding: Willie Dixon – By Brianmcmillen – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33701065