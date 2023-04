Bluesklassieker du jour: See See Rider

See See Rider – ook bekend als CC Rider – werd in oktober 1924 voor het eerst op de plaat gezet door Ma Rainey. De herkomst van de song is zoals wel vaker bij oude blues- en folksongs onduidelijk. De song gaat over een kerel die het niet zo nauw neemt met de huwelijksbeloften (een ‘easy rider’). Daar gaat hij spijt van krijgen, want Ma Rainey is niet van plan in een hoekje te gaan zitten huilen: I’m gonna buy me a pistol, just as long as I am tall, Lord, Lord, Lord/Shoot my man, and catch a cannonball/If he won’t have me, he won’t have no gal at all. Duidelijke taal. Ma wordt hier begeleid door Fletcher Henderson en een nog piepjonge Louis Armstrong.

De versie van Bea Booze uit 1943 is niet minder fraai dan die van Ma Rainey. In de jaren ’60 raakten veel witte musici verliefd op de blues. Uiteraard ontsnapte ook één van de grote klassiekers uit het genre niet aan hun aandacht. Het is allemaal reuze goed bedoeld en volstrekt integer, maar het haalt het niet bij de versies van Ma en Bea. De uitzondering wordt – je zou bijna zeggen: uiteraard – gevormd door The Animals. De tekst is wat gekuist, maar de Britse rockers leverden een heerlijke, ruige rock ’n roll versie van de song af. Uitgelichte afbeelding: Ma Rainey en de band – By Unknown author – Good Housekeeping, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98290202