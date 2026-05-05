Bluesklassieker du jour: Oh, I Wept

Het derde album van Free, Fire And Water, wordt natuurlijk volledig gedomineerd door de megahit Allright Now, maar de band kon echt wel wat meer dan alleen stevig rocken. Oh, I Wept is de perfecte song voor the day after the night before of wanneer je vriend/vriendin je net heeft verteld dat er geen toekomst zit in jullie relatie. Schitterend gezongen door Paul Rodgers, met al even fraai, subtiel gitaarspel van Paul Kossoff.
Met de immens getalenteerde Kossof liep het helaas niet goed af. Hij kon slecht tegen de aandacht die hij kreeg en de vergelijking met collega’s als Clapton en Page, raakte aan de heroïne en overleed op 19 maart 1976 tijdens een vlucht van Los Angeles naar New York aan een longembolie nadat een bloedstolsel zich van zijn been naar zijn long had verplaatst.
For days
Filled my eyes
With silly tears
But I don’t
Care no more
I don’t care if
My eyes get sore
I take my seat on the train
And let the sun come melt my pain
Come tomorrow I’ll be far away
In the sunshine of another day
A worried mind
Makes it so hard to bear
Hard to live
And hard to care
But I don’t
Care no more
I don’t care if
My eyes get sore
Now I’ve left
It all behind
I did not care
To be so unkind
But the street
Is warm and bright
Far away
I’m gonna be tonight