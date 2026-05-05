Bluesklassieker du jour: Oh, I Wept

Het derde album van Free, Fire And Water, wordt natuurlijk volledig gedomineerd door de megahit Allright Now, maar de band kon echt wel wat meer dan alleen stevig rocken. Oh, I Wept is de perfecte song voor the day after the night before of wanneer je vriend/vriendin je net heeft verteld dat er geen toekomst zit in jullie relatie. Schitterend gezongen door Paul Rodgers, met al even fraai, subtiel gitaarspel van Paul Kossoff.

Met de immens getalenteerde Kossof liep het helaas niet goed af. Hij kon slecht tegen de aandacht die hij kreeg en de vergelijking met collega’s als Clapton en Page, raakte aan de heroïne en overleed op 19 maart 1976 tijdens een vlucht van Los Angeles naar New York aan een longembolie nadat een bloedstolsel zich van zijn been naar zijn long had verplaatst.



For days

Filled my eyes

With silly tears

But I don’t

Care no more

I don’t care if

My eyes get sore Oh I WeptFor daysFilled my eyesWith silly tearsBut I don’tCare no moreI don’t care ifMy eyes get sore I take my seat on the train

And let the sun come melt my pain

Come tomorrow I’ll be far away

In the sunshine of another day A worried mind

Makes it so hard to bear

Hard to live

And hard to care But I don’t

Care no more

I don’t care if

My eyes get sore

Now I’ve left

It all behind

I did not care

To be so unkind

Oh

I did not… But the street

Is warm and bright

Far away

I’m gonna be tonight

Uitgelichte afbeelding: By Rob Mieremet – GaHetNa (Nationaal Archief NL) 923-6748, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37551736