Bluesklassieker du jour: Oh! Death

Charley Patton wordt vaak gezien als de ‘vader van de Deltablues’. Zeker is in elk geval dat hij tientallen blueszangers beïnvloed heeft, waaronder grootheden als Robert Johnson en Howlin’ Wolf.

Patton is waarschijnlijk geboren in 1891 in Hinds County, Mississippi. Voor een Afro-Amerikaanse man was hij nogal licht getint, wat leidde tot speculaties over een Indiaanse afkomst. Hij trad op in het hele zuiden van de VS, overigens niet alleen als blueszanger. De schoorsteen moest roken, dus als dat zo uitkwam speelde Patton ook country, dansmuziek en oude ballades. Naar verluid was hij een uiterst charismatische performer, met een stem die op een grote afstand te horen was.

Patton was getrouwd met Bertha Lee. De twee traden vaak samen op en hadden een uiterst tumultueuze relatie waarbij de kopjes en de pannen regelmatig door het huis vlogen. Naar het schijnt liet Bertha zich daarbij overigens niet onbetuigd: de twee kemphanen werden zelfs een keer samen achter de tralies gezet nadat een echtelijke twist weer eens gierend uit de klauw was gelopen.

Patton overleed op 28 april 1934, waarschijnlijk aan een hartkwaal. Oh! Death werd een paar maanden voor zijn dood opgenomen. Patton’s gezondheid was al een tijdje heel slecht, vermoedelijk voelde hij het einde naderen.

Just look

Just look what the Lord done done (x3)

Lord I know

Lord I know my time ain’t long

It was soon one morning, when death come in the room (x3)

Lord I know

Lord I know my time ain’t long



Oh hush, somebody is calling me (x3)

Lord I know

Lord I know

Oh death, done stole my mother and gone (x3)

Lord I know

Lord I know my time ain’t long Oh move my pillow, then turn my bed around (x3)

Lord I know

Lord I know my time ain’t long

Oh hush

Oh hush, somebody is calling me (x3)

Lord I know

Lord I know my time ain’t long

Uitgelichte afbeelding: By Photo published by Paramount Records and the F. W. Boerner Company. Photographer uncredited and unknown. – The full photo was first published in 1929 or 1930 and rediscovered/republished in 2002 after it had entered the public domain.Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102510941