Bluesklassieker du jour: Catfish Blues

Er is vrijwel niets bekend over het leven van Robert Petway, zelfs zijn geboorteplaats en -datum zijn onbekend. Vrijwel het enige dat we van hem weten is dat hij 16 songs opnam, waarvan Catfish Blues veruit de bekendste is. De song werd opgenomen in 1941, toevallig het jaar waaruit ook de enige foto van Petway dateert. Petway verdween daarna volledig uit beeld. Catfish Blues werkt later door Muddy Waters bewerkt tot Rollin’Stone, een song die door alles en iedereen gecoverd werd. Petway heeft voor zover bekend nooit een cent aan royalties gezien.

