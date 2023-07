Bluesklassieker du jour: Blues Before Sunrise

Bluesstandard, geschreven door Leroy Carr. Carr nam het zelf in februari 1934 op met gitarist Scrapper Blackwell. De bekendse versie is die van Eric Clapton, maar de mooiste is die van Elmore James, ‘de koning van de slide-gitaar’.

Frank Zappa zei ooit over James dat die maar één riff kende, maar dat je het gevoel had dat hij het méénde (Elmore James only knew one lick, but you had the feeling he meant it). Wat het eerste betreft had Zappa het mis, wat het tweede betreft niet. John Hatchet van het Blues Guitar Institute legt aan de gitaristen onder ons uit hoe het zit met die beroemde riff:

