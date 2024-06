Blokkade partijbijeenkomst AfD in Essen

In Essen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een partijbijeenkomst van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD). De toegangswegen naar het congrescentrum waar de bijeenkomst plaatsvindt werden geblokkeerd en een sommige AfD’ers hadden wat moeite het centrum te bereiken. Enkele AfD’ers zochten zelfs hun toevlucht in een winkel, die prompt omsingeld werd:

Anti-fascists in Essen block bakery where AfD members ran in to hide. #e2806 #Grugahalle #AfDBPT24 pic.twitter.com/iYarcCObeY

— the brake (@TheBrakeNet) June 29, 2024