Bloemen die ‘s winters bloeien

Alles staat stil of gaat dood en niets aan hoop lijkt op korte termijn in het verschiet. Een wintertuin kan soms een deprimerende situatie zijn voor de tuinbezitter. Het mooiste is de rijp, of het bruine beukenhaagje dat weigert zijn blad te laten vallen. En natuurlijk de vogels.

Maar houd de moed erin en kijk beter: er is wél nieuw leven! De blauwe druifjes werken alweer manhaftig aan hun smalle bladeren en de helleborus staat volop in knop. Overweeg daarnaast om in het voorjaar (of nu, als het een tijdje niet vriest) iets in uw tuin te zetten dat juist in de winter bloeit. Een beetje troost voor volgend jaar rond deze tijd.

