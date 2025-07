Bloedbad onder Druzen in Syrië

Het geweld escaleert al een week in As-Suwaida, een door Druzen gedomineerde regio in het zuiden van Syrië. Soennitische milities, HTS-strijders en regeringsgetrouwe troepen hebben honderden burgers vermoord en hele dorpen in brand gestoken.

Over de vraag in hoeverre het Syrische regime betrokken is bij de moordpartijen, lopen de meningen uiteen. Volgens sommige waarnemers heeft de Syrische president Ahmed al-Sharaa weinig of geen controle over de islamistische milities die huishouden in As-Suwaida, volgens anderen is hij uit op etnische zuivering van de regio en wakkert hij achter de schermen het geweld aan. Zelf neig ik tot het eerste. Om Syrië opnieuw op te bouwen heeft Al-Sharaa financiële en politieke steun nodig uit Europa en de VS. Plus – tenminste net zo belangrijk – de miliaire afzijdigheid van Israël. De aanhoudende moordpartijen zetten die steun/afzijdigheid flink onder druk. Al-Sharaa is allesbehalve dom en moet zich dat toch ook realiseren.

Volgens het Syrian Observatory For Human Rights (SOHR) zijn er bij het geweld inmiddels tenminste 1120 mensen om het leven gekomen.

Van een eerder gesloten bestand lijkt weinig terecht te komen. De Israëlische luchtmacht voerde gisteren een reeks luchtaanvallen op verschillende locaties in As-Suwaida, terwijl anti-druzische inheemse milities een aantal dorpen in de regio aanvielen. Nadat regeringseenheden zich terugtrokken, dropte Israël – het enige land waar de Druzen steun van kunnen verwachten – hulpgoederen voor burgers in de omgeving.

In videoclips die zijn vrijgegeven door aan de overgangsregering gelieerde gewapende milities zijn beelden te zien van ontvoerde Druzische vrouwen. Sinds de val van het Baath-regime op 8 december 2024 zijn honderden vrouwen ontvoerd in Latakia, Homs, Hama en Tartous. Tot nu toe heeft niemand daar verantwoording over af hoeven te leggen.

Uitgelichte afbeelding: By Matson Collection – Library of CongressCatalog: https://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2010002730/PPOriginal url: https://hdl.loc.gov/loc.pnp/matpc.17234, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67209093