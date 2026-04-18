Het Algemeen Nederlands Persbureau ligt opnieuw onder vuur vanwege omstreden auteursrechtclaims. Ditmaal gaat het om een opmerkelijke zaak waarin het persbureau geld eiste voor het gebruik van een Noord-Koreaanse propagandafoto — beeldmateriaal dat als handout vrij beschikbaar is gesteld.

Het gaat om deze foto die is gepubliceerd door de Noord-koreaanse staatsmedia.

De kwestie speelt rond de redactie van Nieuwspaal.nl. Een satirisch platform met een scherpe blik en humor dat inspeelt op de actualiteit. In december 2025 ontving de redactie een claim van ANP Fair Licensing. Volgens het persbureau zou Nieuwspaal €393,25 moeten betalen voor het gebruik van een miniatuurafbeelding van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un.

– Uitgelichte afbeelding: Door Гавриил Григоров / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177816144. (Dit zal het ANP vast niet tegenhouden.)