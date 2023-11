Broodwinning; het werk waar iemand zijn kost mee verdient…

De hashtag #bijdebakker wordt op Twitter gebruikt als een bedrijf een dienst verwacht van een freelancer in ruil voor een bosje bloemen, een cadeaubon of naamsbekendheid. Men wil daarmee zeggen dat je het tarief moet betalen dat de freelancer vraagt want met een bosje bloemen kan de bakker zijn huur niet betalen.

Sommige fotografen gebruiken #bijdebakker als je, al dan niet met opzet, een foto van ze hebt gebruikt. Ik vind dat merkwaardig. Allereerst is de foto niet weg, de fotograaf kan hem nog steeds voor de volle prijs verkopen. Ten tweede is vaak niet duidelijk dat je moest betalen voor de foto; er stond geen prijsje bij en de foto was met twee klikken in groot formaat te downloaden. En het meest opmerkelijk; de verkoopprijs achteraf is zo absurd hoog dat niemand dat vrijwillig zou betalen als die prijs vooraf bekend geweest was.

Het is alsof de bakker op een beurs een kraam gebakjes neer zet met een prikkertje met zijn naam erin, tien meter verderop iedereen aanhoudt die een gebakje aan het eten is, zich presenteert als de maker van dat gebakje, niet informeert of het smaakt maar je beschuldigt van diefstal en een schade wegens misgelopen omzet presenteert van €100.

Of nog erger de bakker die ’s nachts anoniem op het schoolplein een kraam met 100 gebakjes neer zet, jaren later naar het schoolhoofd stapt en een bedrag van €10.000 claimt omdat zijn gebakjes destijds zijn opgegeten door de schoolkinderen.

In de Belgische senaat zijn recentelijk vragen gesteld hierover. De term lokfoto’s wordt daar gedefinieerd als:

“Lokfoto’s zijn foto’s die met opzet door de rechthebbende of de vertegenwoordiger ervan naamloos worden gepubliceerd en aldus verschijnen op de afbeeldingzoeker van diverse zoekmachines op het Internet vanwaar ze gemakkelijk kunnen worden gedownload.”

In dit blog heb ik al vaker geschreven over partijen die foto’s in groot formaat publiceren die met twee klikken te downloaden zijn zonder naam van de rechthebbende:

Villamedia doet dat op Twitter.

ANP doet dat met het historisch foto-archief, Anneke Moerenhout via Tracesofwar.

ANP doet dat met Pers Support.

Helaas is het zo dat als je een claim voor zo’n gedownloade foto ontvangt, de claim niet volledig betaalt en het voor de rechter laat komen de rechter momenteel het opgeklopte licentietarief toewijst. Zelfs als overduidelijk is dat het gevraagde tarief niet klopt. Dan komen er extra kosten bovenop en kost het tijd en ergernis. Reden waarom de meeste mensen een sommatie betalen.

Het is een lucratief verdienmodel waar steeds meer fotografen, rechthebbenden en juristen aan meedoen. Gelukkig is er sinds kort in ieder geval goede jurisprudentie over naamsvermelding: Als bij legale openbaarmaking de naam van de maker niet bekend gemaakt wordt, dan kan de maker geen rechten meer claimen over het werk. Deze logica, gebaseerd op artikel 4 en 8 van de auteurswet, ontbrak nogal eens in jurisprudentie.

Recept rabarbertaart op de foto vind je in mijn kletsblog.

