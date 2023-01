Big Lil ontmaskerd

De langzaam maar zeker uitdunnende menigte van toen, die met een mengeling van ongeloof, machteloze boosheid en droefenis de laatste klanken van Radio London 266. 14 augustus 1967 15.00u aanhoorde, weet waar dit over gaat. Een van hen ben ik…

Enfin:



De deun met de stem werd aangeduid als Big Lil, dit waren de laatste klanken.

Maar waar komt Big Lil vandaan?

Goeie kans dat het hier van afgeluisterd is:



Sister Salvation, The Slide Hampton Octet, 1960

Minder waarschijnlijk is deze bron. De Adderleys hebben waarschijnlijk juist ook naar het bovenstaande geluisterd.



Blue bdass groove, Cannonball Adderley & Orchestra, 1961

Het enkele muziekje, dat aan de basis lag van dit onderdeel van het in de VS gemaakte jinglepakket van Radio London.

Naburige zender en concurrent Radio Caroline gebruikte in zijn eerste jaar ‘Round midnight van Jimmy McGriff als afsluitmuziek. Pikant, achteraf, erg achteraf eigenlijk wel. Dit is de enkel instrumentale versie.



Sonowaltz, Jimmy McGriff (PAMS 18)

– Uitgelichte afbeelding Wikipedia

– h/t RadioLondon