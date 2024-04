Biden gaat Netanyahu niet tegenhouden als hij Iraanse doelen aanvalt

Volgens ynet zal Biden Israël niet tegenhouden als het Iran aanvalt. Actieve steun hoeft Israël echter ook niet te verwachten. Waarbij het natuurlijk maar zeer de vraag is of Biden Netanyahu daadwerkelijk tegen kán houden, mocht hij dat al willen.

Het Israëlische kabinet zou volgens NBC besloten hebben op korte termijn terug te slaan, maar dat elke reactie zal worden gecoördineerd met de VS. Wat natuurlijk in feite wel degelijk neerkomt op “actieve steun”. Alles FWIW, want het geruchtencircuit draait op voille toeren.

Niet iedereen in de VS is het eens met Biden’s stellingname. John Bolton pleitte op Newsmax voor hard ingrijpen door Israël, met volledige steun van de VS. Voor hem is dit dé kans korte metten te maken met Iran’s kernwapenproject:

Israel has to think of its own security. The US shouldn’t be congratulating Israel for win because no one died — they just dodged the bullet. The question is – what makes Iran stop firing bombs and missiles at Israel? I think retaliation would go a long way to making that point. pic.twitter.com/ZjqobjTzys

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 15, 2024