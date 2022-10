Bezettingsleger houdt huis in Jenin

Opnieuw heeft het Israelische leger vrijdag op twee verschillende plaatsen twee jongens vermoord, een 17-jarige en een 14-jarige. Ook waren er weer tientallen gewonden. Natuurlijk gaan de soldaten vrijuit, er is ook nergens een onderzoek ingesteld. Daar houdt het Israelische leger nu eenmaal niet zo van.

Mahdi Ladadweh werd doodgeschoten toen dorpelingen uit al-Mazra’a al-Qibliya (ten noordwesten van Ramallah) probeerden een aanval af te wenden van kolonisten. Het leger bemoeide zich ermee en opende op een gegeven moment het vuur op de Palestijnen, waarbij Ladadweh dodelijk werd getroffen door een schot in zijn borst. Vervolgens ontstond een gevecht tussen mensen die Ladadweh naar een ziekenhuis wilden vervoeren en het leger dat dit probeerde te verhinderen. Hiervan verscheen op sociale media een video-opname waarop dit goed te volgen is. Volgens de Rode Halve Maan waren er in het dorp uiteindelijk 50 gewonden door scherpe munitie of door zogenaamde ”rubber kogels” en traangas.

Ongeveer op hetzelfde moment dat Ladadweh overleed, stierf in Qalqilya (in het noorden van de Westoever) de14-jarige Adel Daoud als gevolg van een schot in zijn hoofd. Volgens het leger had hij een molotov-cocktail gegooid, maar dit kan ook gewoon een excuus zijn dat, omdat er toch geen echt onderzoek wordt ingesteld, door de soldaten is verzonnen.

Volgens de Rode Halve Maan waren er vrijdag op de Westoever tientallen gewonden als gevolg van het optreden van het Israelische leger waaronder 13 door ”rubber kogels” in Qaddum (in het noorden) en 18 in de dorpen Beita en Bayt Dajan bij Nablus.

Het Israelische leger heeft zaterdagmorgen vroeg met groot materieel een inval gedaan in Jenin in het noorden van de Westoever. Eerst trok een undercover-eenheid naar binnen. Later kwamen tientallen legerjeeps van verschillende kanten naar binnen terwijl helikopters overvlogen. De belegering lokte uiteraard onlusten uit met als gevolg dat twee jonge mannen werden gedood en 11 andere gewond raakten, onder wie ten minste drie die in allerijl in kritieke toestand naar ziekenhuizen werden gebracht.

De twee dode jongens waren Mahmoud al-Sous die een dodelijk schot in zijn nek opliep en Ahmed Mohammed Daraghmreh die werd gedood met een schot in zijn hoofd. Beide jongens waren 17 jaar.

De troepen gebruikten scherpe munitie, traangas en rookbommen, terwijl verschillende huizen van gezochte personen werden omsingeld. Niemand kon Jenin meer in of uit, en ambulances werden geweerd, evenals journalisten. In één geval werd er met scherp geschoten op journalisten. Een vader en zijn dochter die voor hun huis stonden, werden overreden en raakten gewond.

De overval op Jenin ging nog door toen ik dit stukje tikte, dus er bestaat de mogelijkheid dat er straks nog meer slachtoffers zijn. Intussen moet me van het hart dat het Israelische leger technieken gebruikt die sterk doen denken aan 1988, de Eerste Intifada. Ik was toen in Gaza en bezocht het Shifa-ziekenhuis,waar me opviel dat er bijna leeg was. De dienstdoende arts zei me dat ze alle patiënten zoveel mogelijk naar huis stuurden om ruimte te houden voor een nieuwe lichting, maar dat het die middag om vier uur wel anders zou zijn. Hij zag me verwonderd kijken en gaf hij me de raad om me vier uur bij het Beach-camp te posteren. Daar was alles rustig. Maar inderdaad, twee minuten voor vier was een aanzwellend gebrul te horen van naderende jeeps, wat werd gevolgd door een geweldig kabaal in het kamp waarbij soldaten achter vluchtende Palestijnen aan renden die tot op het strand werden gevolgd en heftig werden afgeranseld. Kort daarna was het ziekenhuis weer vol. Ik vergeleek het optreden van de Israeli’s in de krant met een konijnenjacht.

Natuurlijk is er intussen een verschil met toen: er wordt tegenwoordig veel meer met scherp geschoten en er vallen dus veel meer slachtoffers. In essentie is het echter ruim dertig jaar later nog steeds een konijnenjacht. Het is jammer dat de EU, Europese en Nederlandse parlementariërs dat niet door hebben, maar daar is blijkbaar weinig aan te doen.