Bever als biodiversiteitsverbeteraar

Vandaag is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Op deze dag lichten we daarom graag een zoogdier uit die een positieve invloed op de biodiversiteit heeft. Door zijn gedrag, zoals het bouwen van dammen en omknagen van bomen, creëert hij nieuwe leefgebiedjes voor andere soorten. We hebben het natuurlijk over: de bever.

De bever is in Nederland in 1826 uitgestorven. In 1988 werd gestart met de herintroductie van Europa’s grootste knaagdier. Sindsdien heeft de soort zich flink uitgebreid en komt hij in grote delen van Nederland weer voor. Zwemmend zie je vaak alleen zijn kop half boven het water uitsteken. Dan is hij soms te verwarren met bijvoorbeeld een bever- of muskusrat. Wanneer je echter zijn brede, platte en geschubde staart ziet is er geen twijfel meer mogelijk: dat is een bever.

– Uitgelichte afbeelding: Door JanB46 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47688592