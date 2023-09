Beursberichten: koersen NN min 18,8% en ASR min 14,2%. Joepie!

Nee, dat is geen leedvermaak. Dat is GERECHTIGHEID! De aandeelhouders van die twee prachtbedrijven – diep in de shit door de woekerpolissen – dus die grote en kleine gewetenloze kapitalisten gaan het eindelijk in hun EIGEN portemonnees voelen wat hun trucs, hun list en bedrog, gekonkel en geluk destijds hebben aangericht. Intussen is de koers weer wat gestegen, godsamme.

Nee hoor, dank u, bij ons gaat het dus prima met het kapitalisme.

Citaatje: “Op 25 september 2023 oordeelde het Gerechtshof te Den Haag dat zowel NN als Aegon te hoge kosten hadden berekend aan hun verzekeringsnemers. De twee verzekeraars, NN en ASR, de rechtsopvolger van Aegon, stappen naar de Hoge Raad om een eindoordeel te krijgen. De koers van NN zakte de dag na de uitspraak met 18,8%, die van ASR met 14,2%.”

En ja hoor: ASR gaat naar de Hoge Raad. Zoals we allemaal weten, doet die het proces niet over maar bekijkt of het volgens de regels ging. In een zaak waar 7 miljoen (!) Nederlanders vanaf midden jaren ’90 aan vast zaten, lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de Vereniging Woekerpolis of de Stichting Woekerpolisproces of de Consumentenbond of Radar van de Tros – die begon er destijds ooit mee – er met z’n allen helemaal naast zitten.

Mijn favoriet, Allianz, die negotie met die Jamaicaanse hardloper Bolt in een auto op tv, heeft ook wat tikjes gekregen. Niet genoeg naar mijn wraaklustige smaak… Allianz heeft de afgelopen jaren een paar van die rioolrattenfokkerijen overgenomen: Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene.

Maar Allianz was voor de oorlog vriendjes met… Hitler! Jawohl! En wel vóór 1933 al. En hun president-directeur werd toen minister in een Hitler-kabinet, en ook nog erelid van de SS. Ik zag dat bij het Nederlandse Allianz-artikel eindelijk duidelijk staat hoe dat zat.

Nu het pittige puntje: tot 1 september was de topdirecteur van Allianz Nederland een ex-militair piloot, Sjoerd Laarberg. Maar die was zo onhandig om met naam en toenaam in het bestuur van het Veteranendag-comité te gaan zitten – daarbij zijn Hoge Positie vermeldend. Terwijl die Vet-dag-com al een nazicontact in huis hadden, nl. Bernhard, die óók graag oplichtte. (Hij zat ook nog een paar jaar in de SS en de SA, maar deed gelukkig niets ergs daar).

En Laarberg is op 1 september foetsie bij Allianz! Weg! Waarheen… naar een klein verzekeringsbedrijfje. De nieuwe Allianz-baas heet Thom Malland. Lijkt me nette kerel… tot ik LinkedIn bekeek. Hij is namelijk nogal weg van een actie die vandaag bij Allianz liep met… War Child. Die personeelsleden die dat organiseerden zijn waarschijnlijk van goeie wil maar misschien beetje naïef. Ik heb nogal lopen griepen tegen dat VetCom vanwege hun Bernhard-verering. Zou Laarberg door mij… neee… dah kah toh nie?

Toch bekruipt me een ongemakkelijk gevoel. Laat Allianz nou gewoon wegblijven van alles dat oorlog te maken heeft. Ga als War Child lekker aan de slag met Friesland-Campina, of Vodafone, of DAF trucks, of ASML (die laatste bestond in WO-II zeker nog niet, want de chips en de transistors waren nog niet uitgevonden).

– Uitgelichte afbeelding: Door Wzwz – Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33508889