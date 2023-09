Bestuur Partij voor de Dieren treedt af

Hoewel de tekst door anderen in het openbaar wordt gegooid acht ik het niet comme il faut een complete mail te kopiëren ter publicatie.

De mail die ik zojuist van het bestuur van de Partij voor de Dieren heb ontvangen, de tweede helft:

Het afzien van de voordracht komt niet voort uit een interne richtingenstrijd binnen de partij, maar heeft uitsluitend betrekking op het feit dat wij Esther niet geschikt achten om het lijsttrekkerschap de komende vier jaar te vervullen, met de verantwoordelijkheden die daarbij komen.

Ons standpunt daarin is de afgelopen dagen niet veranderd.

Ons bericht van 9 september heeft tot stevige commotie geleid binnen de partij. Uitsluitend vanwege die ophef heeft het partijbestuur vanochtend besloten om Esther weer tot de kandidaatstellingsprocedure toe te laten en haar alsnog voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker. De kandidatenlijst zoals het partijbestuur die voordraagt wordt op donderdag 14 september a.s. gepubliceerd.

Alle leden van het partijbestuur dienen per donderdag a.s. om 17 uur hun ontslag in, dat dan ook direct ingaat. Omdat hiermee tussentijdse vacatures ontstaan draagt het partijbestuur zorg voor het samenstellen van een interim-bestuur. Het partijbestuur heeft zich bereid verklaard om deze interim-bestuurders zoveel mogelijk in te werken en taken over te dragen.

Wij wensen de partij veel succes.

Ruud van der Velden, Elze Boshart, Gerard Kuipers, Bart Killestijn, Marnix van der Werf, Merel Hendriks, Hanke Hoogerwerf