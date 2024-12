Besparing in de zorg EN basisinkomen: het kan!

Jaja: het kan toch.

Hier iets simpels. Ja, zo ben ik… de methode-Graaff dus.

Simpel en toch leuk. Ben nogal een voorstander van het BASISINKOMEN. Jaja, nee heb je…

Maar hoeveel moet dat dan zijn – dit gaat eigenlijk over de bezuinigingen in de ZORG?

Weet ik veel? Bijvoorbeeld de AOW? Maar daar kan je toch niet van… Ja, wel als je met z’n tweeën gaat hokken, en ieder 1.300 eurootjes neerlegt.

Maar ik heb nu het een truc ontdekt om 560.000.000 (VIJF-HONDERD-ZESTIG MILJOEN) te besparen in de zorg – terwijl er geen cent minder naar verpleeghuizen, verplegers-sters en verzorg.. of de wijkverpleging gaat… De ziekenhuisdirecties pakken we de volgende keer. Ook hooguit een ton!

Er is wel een spoed-noodwetje voor nodig om het er bij de specialisten door te rammen. Maar toch hoeven die eigenlijk dan geen dag korter naar de wintersport! Nou ja, misschien TWEE…

Hieronder dan mijn berekening voor alle 11.700 specialisten plus hun gemiddelde inkomen volgens het CBS.

Die verdienen gemiddeld per persoon € 147.800 per jaar. Maal 11.700 m/v = € 1.729.000.000. Bijna twee miljard…

Als je die jongens en meisjes nou allemaal een tonnetje doet, dan is dat

11.700 x 100.000 = € 1.170.000.000. Oftewel ruim één miljard. Zozozo…!

En dan de grote truc:

€1.729.000.000 minus € 1.170.000.000 = € 559.000.000.

Dus € 560 miljoen bespaard. Uurtje werk! Mooi hè! En met een beetje hulp van het CBS en een snufje AI. Fouten voorbehouden!

Specialisme Aantal specialisten 2020 Ink. €/jr. gemidd. Vacatures In loondienst

2023 Cardio 1.200 150.000 50 800 Neuro 900 145.000 600 600 Cirurgie 2.500 160.000 70 1.800 Radiologie 1.100 140.000 45 700 Derma 700 135.000 30 500 Anestesio 800 138.000 355 550 Gastro-entero 600 142.000 25 450 Nefro 500 137.000 20 350 Pediatrie 1.500 133.000 55 1.000 Intensive Totaal 11.700 365 6.050 Gemidd. ink. specialisten

p/p 147.800

