Beschermde natuur in Europa schiet tekort voor trekkende zangvogels

Uit onderzoek naar dertig zangvogels die in Europa broeden en in Afrika overwinteren, blijkt dat voor geen van deze soorten voldoende leefgebied beschermd is volgens de Europese biodiversiteitsdoelen voor 2030. Uitbreiding van het oppervlakte aan beschermde natuur heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed op de afnemende aantallen trekvogels.

Veel trekvogelpopulaties zijn de afgelopen jaren in aantallen afgenomen. Vaak is menselijke activiteit hier de oorzaak van: verlies aan leefgebied, intensief landgebruik en klimaatverandering. Binnen de Europese Unie is afgesproken dat in 2030 30 procent van het landoppervlak uit beschermde natuur moet bestaan. Kunnen trekvogels hier voldoende van profiteren? Natuurgebieden zijn vaak beschermd op grond van daar voorkomende populaties broedvogels. Voor watervogels zijn ook vaak belangrijke doortrek- en overwinteringsgebieden beschermd, denk aan de Waddenzee. Maar hoe zit het met zangvogels die doorgaans veel minder geconcentreerd gebruikmaken van gebieden en waarvan de doortrekgebieden sterk variabel zijn?