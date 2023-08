Beschermd regenwoud in Cambodja moet wijken voor T-shirts en truitjes

De Cambodjaanse textielindustrie teert op illegaal gekapt brandhout. Het best bewaarde regenwoud van het land komt daardoor in gevaar.

Op een mistige ochtend in december 2022 wordt het dorp Kteh, temidden van het Aural Wildlife Sanctuary in de Cambodjaanse provincie Kampong Speu, opgeschrikt door ronkende motoren. Het is amper vijf uur als Saroeun en zijn neef Sovann (niet hun echte namen) hun houten paalwoning verlaten op een koy-yun, een speciale tractor bedoeld om bomen mee om te leggen. Al snel worden de twee overstemd door andere dorpelingen die op gelijkaardige machines het bos intrekken, op zoek naar verkoopbaar hout.

Het Aural Wildlife Sanctuary, waar de hoogste Cambodjaanse berg Phnom Aural zich bevindt, is de afgelopen twintig jaar gedecimeerd door houtkap. Saroeun en andere houtkappers zien zichzelf genoodzaakt om steeds verder op te schuiven naar het westen van het natuurpark. Hierdoor steken ze de grens over met het nationaal park Central Cardamoms.

