Bert Ruiter overleden

Bert Ruiter is overleden, bassist van Focus, Earth & Fire, en later producer van diverse muziek. Ja, we (van de redactie) komen op die leeftijd dat de muzikanten van je jeugd beginnen te overlijden, onder welke ook die van je favoriete bands.

Ik persoonlijk kende Bert Ruiter als eerste als bassist van Focus, zoals ik op de hoes van de single Hocus Pocus van mijn oudere broer las.

Hij was niet de eerste bassist van Focus, maar speelde wel op latere opnames mee, en niet de minste.

Sylvia (de grootste hit), Tommy, Focus III en ook een nieuwe opname van Hocus Pocus. Het zijn allemaal geen heel simpele nummers om te spelen als bassist, kan ik u vertellen. Zeker niet voor bassisten in de witte muziek uit begin jaren zeventig, die vaak gedegradeerde gitaristen waren. Als het gaat om Amerikaanse zwarte muziek is het een ander verhaal qua bas. Die hebben uitgevonden hoe je een elektrische bas nu ècht moet bespelen, en dat bevond zich ook toen al op een heel ander niveau. Luister eens naar oude soulplaten. Niettemin speelt Bert Ruiter echt heel effectief in deze opnames, en dat is wat eigenlijk elke muzikant moet doen, maar waar vooral goede bassisten zich vaak bewust van lijken te zijn.

Niet toevalligerwijze blijken bassisten vaak goede arrangeurs/producers/componisten te zijn. Je hebt dat overzicht nodig in die rol.

Bert Ruiter bleek geen uitzondering. Hij stond voor de grootste hit “Weekend” van Earth & Fire, waar hij als bassist terecht kwam na het uiteenvallen van Focus. Ik zal niet zeggen dat dat mijn favoriete nummer van die band was (waar ik hun eerdere werk wel zeer waardeer). Maar als je als bassist in twee van de meest prominente bands van Nederland komt te spelen – die bovendien bepaald geen simpele nummers hebben – dan kun je wat. En het nummer is wel degelijk goed in elkaar gezet.

Nummers van Focus waar Bert Ruiter op meespeelde:

Sylvia: Pyts favoriet (Bert Ruiter hier ook live te zien):

Tommy: André’s favoriet (waar Bert, als we het goed begrijpen, nèt op meespeelt nadat Cyril Havermans als bassist was vertrokken):

Op deze, later opnieuw opgenomen, versie van Hocus Pocus kun je goed horen wat een goede bassist Bert Ruiter was. Deze versie heeft mijn voorkeur boven de originele LP-versie. Die was geluidstechnisch weliswaar beter, maar deze is net wat sneller, met een werkelijk razendsnelle solo van Jan Akkerman en zoals gezegd markant baswerk van Bert Ruiter (en spectaculair drumwerk van Pierre van der Linden; de band was echt in topvorm hier):

En dan, het blijft toch een prestatie, Bert Ruiters grootste hit “Weekend” met Earth & Fire, en zijn vrouw Jerney Kaagman:

(Afbeelding: Video still “Weekend”)