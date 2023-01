Ben Gvir geeft orders om alle Palestijnse vlaggen uit het straatbeeld te verwijderen

De Israelische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben Gvir, heeft de politie opdracht gegeven alle Palestijse vlaggen te verwijderen van Israels publieke plaatsen. Hij gaf zondagavond laat een order aan politiecommissaris Kobi Shabtai om zijn manschappen op te dragen de vlaggen te verwijderen aangezien ze getuigden van steun aan een ”terreur-organisatie”’.

”Het is ondenkbaar dat mensen die zich niet aan de wet houden met terreurvlaggen zwaaien. opruien en oproepen tot terrorisme, ”aldus de minister. ”Ik heb de opdracht gegeven ze te verwijderen van publieke plaatsen en een einde te maken aan opruiing tegen de staat Israel. Vrijheid van meningsuiting gaat niet zo ver dat je je kunt identificeren met een terrorist of met mensen die Israelische soldaten willen aanvallen.”

De order ging verder dan de coalitie-overeenkomst tussen de Likud en de Otzma Yehudt-partij van Ben Gvir waarin alleen sprake was van het weren van Palestijse vlaggen van openbare gebouwen of van instellingen die door de staat werden ondersteund, maar een kniesoor die daar aandacht aan besteedde. Ben Gvir kwam met zijn order na een demonstratie, zaterdagavond in Tel Aviv, waarbij ook een paar Palestijnse vlaggen werden meegedragen. Dat wil zeggen, bij één van de demonstraties, want de demonstratie waaraan volgens schattingen zo’n 20.000 mensen deelnamen, splitstse zich na een gezamenlijk begin in twee aparte marsen. De reden was -inderdaad – de angst dat bij één van de twee die was georganiseerd door het platform ”We staan samen” (Standing Together) Palestijnse vlaggen zouden kunnen worden mee gedragen.

Bij deze laatste mars, waarbij onder meer werd gesproken door Ayman Odeh van de Arabische Hadash-partij, Naamah Lazimi van de Arbeidspartij en Avi Himi, de leider van de Orde van Avocaten, gebeurde dat inderdaad. Het lokte zondag een woedende tweet uit van premier Netanyahu, die opriep om onmiddellijk met dit soort demonstraties te stoppen. De premier was, behalve over een Palestijnse vlag, vooral ook woedend over een plakkaat waarop minister van Justitie Levin met een nazi werd vergeleken en een oproep ”Bevrijd Israel van het Zionistische koloniale regime”.

Het bleef intussen niet bij een veldtocht tegen Palestijnse vlaggen. Intussen werd ook bekend dat de uitreisvergunning is ingetrokken van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riadh Malki. Hij kan het land nu niet meer verlaten. Het intrekken gebeurde in verband met de straffen die zondag werden afgesproken door Israels ministerraad voor het feit dat de VN het Internationale Gerechtshof heeft gevraagd om een oordeel te geven over de 55 jaar oude bezetting van Palestina. Onder meer werd daarbij 139 miljoen shekel van het geld van de Palestijnse Autoriteit overgeheveld naar Israelische slachtoffers van Palestijns geweld.

Gisteren werd al eerder bekend dat drie hoge Palestijnen, Mahmoud al-Aloul, Azzam al-Ahmad en Rawhi Fattouh. alle drie lid van de Centrale Raad van al-Fatah niet langer Israel mogen bezoeken. Hun pasjes zijn ingetrokken.Ze hadden een bezoek gebracht aan de tent die in ‘Ara (in Galilea in Israel) was opgericht om met Karim Younes, een Palestijnse burger van Israel, zijn vrijlating na 40 jaar (!) gevangenschap te vieren. Ze hadden daar met hem geluncht. Het is duidelijk: Israel is begonnen aan een nieuwe fase van de strijd tegen de Palestijnen. Dit is waarschijnlijk nog maar een beginnetje.

