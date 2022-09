Belgische politie schiet tijdens huiszoeking extreemrechtse activist dood

Bij een huiszoeking in Merksem, Antwerpen, heeft de politie vanochtend een fascistische activist doodgeschoten.

Het betreft de 36-jarige Yannick Verdyck, van beroep goud- en zilverhandelaar. Verdyck was een “soevereine burger” die het staatsgezag niet erkende. Op zijn twitteraccount spreekt hij zijn bewondering uit voor o.a. de Italiaanse fascistenleider Meloni.

Verdyck werd ervan verdacht een aanslag voor te bereiden. Toen de politie vanochtend huiszoeking wilde doen, opende hij het vuur op de agenten. Die schoten uiteraard terug en bleken iets trefzekerder te zijn dan de Belgische Doc Holliday.

Ook op een tiental andere adressen in Vlaanderen verrichtte de politie vanochtend huiszoekingen, o.a. in Zandvliet, Antwerpen, Deurne, Berchem, Kasterlee en Gent. Daarbij werd een groot aantal wapens in beslag genomen.

