Belegering van Gaza is een Israëlische misdaad

Vanwege de omsingeling en belegering door Israël kunnen 50% van de Palestijnse kankerpatiënten in Gaza geen medische behandeling krijgen.

(Dat geldt overigens niet alleen voor kanker maar ook voor vele andere ernstige vormen van ziekte. Niet alleen door de omsingeling en belegering maar ook door het regelmatig platbombarderen van ziekenhuizen en klinieken wordt door Israël zelfs de minimale en meest acute medische zorg voor de Palestijnen in Gaza onmogelijk gemaakt. En dan is er nog het afsnijden door Israël van elektriciteit, water en andere voorzieningen. En de Israëlische controle over voedsel, brandstof en medicijnen. Israël bepaalt wat en hoeveel Gaza ingaat en uitgaat.)

Met het onmogelijk maken van medische behandeling van dodelijke ziekten bij Palestijnen zet Israël kracht bij aan zijn zionistische politiek van etnische zuivering (zuivering van Palestina van de Palestijnen).

Met deze politiek overtreedt Israël onder andere de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en schendt Israël op grove wijze de mensenrechten van de Palestijnen.

Tevens is dat ook een concrete vorm van oorlogsmisdaad en misdaad tegen de menselijkheid.

Israël overtreedt op alle fronten het Internationaal Recht. Die overtreding is structureel en is al op verschillende manieren sinds 75 jaar aan de gang: de Nakba in uitvoering!

Israël kan zijn misdaden en misdadigheden ongestoord en ongestraft voortzetten omdat de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk én Nederland het in bescherming nemen…!

50% of cancer patients in Gaza are unable to receive treatment due to the Israeli siege, according to the Palestinian Ministry of Health. This blockade has resulted in approximately 40% of cancer patients being denied travel permits to receive treatment outside of the Gaza Strip. pic.twitter.com/GXg932tR3J

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 18, 2023