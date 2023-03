Belarussische Nobelprijswinnaar veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf

Een Belarussische rechtbank heeft Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens de financiering van tegen de regering gerichte protesten. Ook drie andere leiders (de NOS spreekt van twee, maar het zijn er drie) van het mensenrechtencentrum Viasna werden veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen.

Bialatski ontving in 2022 de Nobelprijs voor de Vrede wegens zijn inzet voor de mensenrechten en de democratie in Belarus. Bialatski en zijn medeveroordeelden werden in 2021 opgepakt, nadat president Loekasjenko na lang aarzelen besloot protesten tegen zijn herverkiezing keihard neer te slaan.

Bialatski werd in eerste instantie beschuldigd van belastingontduiking, maar dat geloofde helemaal niemand. Blijkbaar zagen ook OM en rechtbank in dat ze zichzelf belachelijk maakten, dus werd de aanklacht gewijzigd in geldsmokkel en financiering van ‘activiteiten die de openbare orde ernstig verstoren’. De verdachten en hun advocaten kregen deze nieuwe aanklachten overigens pas in september vorig jaar te horen.

Naast de veroordeling tot langdurige gevangenisstraffen werden Bialatski en zijn collega’s ook nog eens veroordeeld tot het betalen van een boete van 185.000 roebel (ongeveer 68.000 euro). Om de verdachten nog eens extra te vernederen verschenen ze met de handen op de rug geboeid in de rechtszaal.

Mensenrechtenorganisatie zijn inmiddels een campagne begonnen om de verdachten vrij te krijgen. Of Loekasjenko daar gevoelig voor is, is natuurlijk een tweede.

Bron: Viasna

Uitgelichte afbeelding: Ales Bialatski – By Mariusz Kubik – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123878517