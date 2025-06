Beieren voegt AfD toe aan lijst extremistische organisaties

Beieren heeft de extreemrechtse partij AfD toegevoegd aan de lijst van extremistische organisaties. Mensen die solliciciteren naar een ambtelijke functie moeten voortaan hun AfD-lidmaatschap bekendmaken. Toelating tot de functie zal van geval tot geval bekeken worden.

Op de lijst staan zo’n 200 extreemlinkse, extreemrechtse en islamistische organisaties, waaronder de Moslimbroederschap, Al Qaeda, de Duitse Communistische Partij (stalinisten) en een aantal anarchistische groepen.

Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken is de opname van de AfD op de lijst voornamelijk gebaseerd op de bevindingen van het Beierse staatsbureau voor de bescherming van de grondwet. Er zijn momenteel geen tekenen van een afname van extreemrechtse uitspraken en activiteiten binnen de AfD. Volgens het staatsbureau zijn er momenteel geen signalen dat het aantal extremistische uitingen en acties binnen de AfD afneemt.

De AfD is de afgelopen jaren steeds verder geradicaliseerd. De partij verbrak onlangs de banden met de jongerenorganisatie omdat die ‘extremistisch’ zou zijn, maar volgens veel waarnemers had dat vooral te maken met beeldvorming. In sommige peilingen is de AfD inmiddels de tweede partij van het land.

Uitgelichte afbeelding: Verkiezingsleuze AfD – By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145