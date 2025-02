Behoud de Lakenvelders van de Boterhuispolder

Een ecologisch verantwoorde koeienboerderij met het zeldzame ras van lakenvelders moet wijken voor stront. Nederlands landbouwbeleid anno 2025.

Een kleine documentatie.

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder is gedwongen om per direct de bedrijfsvoering af te bouwen en te beëindigen. Dat is het gevolg van de beslissing van gemeente Teylingen om 36 hectare pachtgrond in de Boterhuispolder aan een andere partij te verhuren. Het besluit laat zien dat de gemeente kiest voor bescheiden financieel gewin, ten koste van het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor het landelijk gebied.

“Op de 5 hectare die resteert is natuurlijk geen plaats voor onze 85 Lakenvelders”, vertelt boer Fernand de Willigen. “Voordat het nieuwe weideseizoen begint, en middenin het kalverseizoen, moet onze veestapel worden afgevoerd. Het nieuwe pachtcontract gaat namelijk per 1 maart in, en dat maakt de situatie nog ingewikkelder en nijpender. Er is nog ongeveer twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer we daar de uitkomst van horen, is onduidelijk.”