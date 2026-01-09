Begint de revolutie in Iran? In de VS – misschien, graag!

Jazeker. Iran begint. Ik zie het lukken. Zojuist sprak de ayatollah zijn volk toe en verklaarde dat zij terroristen waren. Dat zal er ingaan als Mo’s woord in de moskeebezoeker… niet dus. In 2024 executeerden de ayatollah en zijn vrienden ruim 900 mensen, vorig jaar het dubbele… Het aantal politieke gevangenen is niet exact bekend, maar reken gerust op 100- 200.000. En nu barst de bom, reken op veel doden – 200-300.000 of een miljoen. Maar dat is het waard – en verder toch onvermijdelijk.

Reza Pahlavi, de zoon van de ouwe sjah, nu de aanjager, herinner ik me nog goed als achtjarig jochie op de foto, in prachtig uniformpje naast zijn vader en naamgenoot, de sjah, met diens hand op zijn schoudertje. Hij heeft het juiste moment gekozen. Eén nadeeltje: hij is nogal van Amerika, en dat ligt in Iran niet bij iedereen helemaal lekker. Maar het gáát lukken – het móét lukken!

Minneapolis

Dan over naar Minneapolis en de doodgeschoten Renée Good. Ik moet eerlijk zeggen dat ik lichtelijk verbijsterd was, eerst door het voorval zelf – hoewel dat volkomen Amerikaans en niks nieuws was. Daarna toch weer door de leugens van de Trumpers. Vooral die Kristi Noem, minister van binnenlandse veiligheid. Oerconservatief, slim en geslepen, en loyaal aan Trump. Ook bevrijd van enige zelfreflectie. Je zou deze boerin in South Dakota 30 geven, maar ze is 50+.

Denk even terug aan George Floyd in 2021, ook in Minneapolis, namelijk op de hoek van 38th en Chicago Av, terwijl Renée Good minder dan een mijl verderop stierf. Dat leidde op 2de Pinksterdag tot een grote protestdemo op de Dam met zo’n 10.000 mensen, in Coronatijd, met het thema ‘Black Lives Matter’ (ik deed mee). Floyds moordenaar, Derek Chauvin, zit nu 22,5 jaar gevangenisstraf uit.

Er is al een Wiki-pagina over deze moord op Renée Good

De moordenaar van Renée Good heet Jonathan Ross, zo schrijft the Minnesota Star Tribune, een lokale krant. Renée Good leefde met haar vrouw en drie kinderen in de buurt van het incident. Ze was dichter en schrijver en werkte in onroerend goed, zo lees ik in USA Today.. Het is goed mogelijk dat zij toevallig langs de ICE-groep kwam.

Of Jonathan Ross gearresteerd is en of en hoe hij terecht zal staan, is nog onbekend. De FBI behandelt de zaak verder en niet de plaatselijke politie.

Is dit de vonk? Ik hoop het vurig.

