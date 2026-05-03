De kolen en de jonge schoonheid

Bella Ciao heeft eerdere vormen als lied dan het partizanenlied uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is een versie zoals naar verluidt gezongen in de rijstvelden in Italië (Padua), zoiets als Schön ist die Jugendzeit sie kommt nicht mehr – het harde wereken sloopt ons.



Giovanna Daffini

Een klezmerlied over kolen (!) heeft dezelfde melodie. Zoals het hoort bij volksmuziek zal de oorsprong nog verder weg liggen, maar waar?



Oi oi di koilen, Mishka Ziganoff



Milva in het Auditorium van Napels, 1968, met het orkest van Pino Calvi. Zijn er ook fascisten in de zaal…?

– Uitgelichte afbeelding: Milva, Unknown author – Italian magazine Radiocorriere, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41203170