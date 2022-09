Beelden van de mobilisatie in Rusland

Trieste beelden uit Rusland, waar nu mannen van middelbare leeftijd als kanonnenvoer naar het front worden gestuurd. Yakoetsk ligt 5400 km van het front. Ter vergelijking: de Noordpool ligt op ruim 5100 km van Amsterdam. Zou het deze mannen iets interesseren wat er in Oekraïne gebeurt? Een aantal van hen zal vrouw en kinderen nooit meer terug zien.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

Je verwacht het niet. Of misschien juist wél: het kanonnenvoer wordt vooral gerekruteerd onder etnische minderheden. Geen wonder dat extreemrechts dol is op Poetin.

Everything I’ve seen on this mobilization so far points to Yakutia, Saha, Buryatia, Dagestan, Chechnya being mobilized in disproportionately large numbers. If this bears out, no question this is a systematic effort to deploy Russia’s ethnic minorities as cannon fodder. — Bakhti Nishanov (@b_nishanov) September 22, 2022





Uitgelichte afbeelding: By Silar – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115849565