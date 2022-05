Geintje tussendoor: Captain Kirk doet Lucy In The Sky With Diamonds. Veel fans vinden dit verschrikkelijk – blasfemisch is een term die je vaak hoort – maar ik vind het hilarisch. Ook nog eens 5x psychedelischer dan het origineel, al is dat waarschijnlijk onbedoeld. Hoe dan ook: gegarandeerd dat je dit nooit meer vergeet. For better or for worse.

Uitgelichte afbeelding: By NBC Television – eBay itemphoto frontphoto back, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20415215