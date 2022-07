Beatles zonder Beatles 7: Rotzooi

Het zoeken van Beatlesnummers die voor anderen geschreven zijn of in ieder geval eerder door die anderen op de plaat zijn gezet levert ook mij verrassingen op.

Junk ken ik eigenlijk vooral als de mooie instrumental van Paul McCartney’s eerste solo-lp uit 1970. Maar voor die lp was er deze a capella versie van Sandie Shaw, die mij overdondert. Dat ik die niet ken is ook weer niet zo gek, zij is op de plank gehouden tot het op cd uitbrengen van de eerste door haarzelf geproduceerde lp. Waarom, waarom?

Dus wat is origineel? Maar ik wil dit niet laten lopen.

Motorcars

Handlebars

Bicycles for two

Broken hearted jubilee

Parachutes

Army boots

Sleeping bags for two

Na na na na na jamboree

Buy, buy

Motorcars

Handlebars

Bicycles for two

Broken hearted jubilee

Parachutes

Army boots

Sleeping bags for you

Na na na jamboree

Buy

The shop window

“Why why?”, says the sign

In the yard

“Buy buy”, says the sign

In the shop window

“Why why?”, says the junk

In the yard



1969

– Uitgelichte afbeelding: By Ron Kroon, Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20032741