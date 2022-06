Beatles zonder Beatles 3: Ik wil je minnaar zijn

“I wanna be your man”, hoe het te vertalen zonder de ongerechtvaardigde indruk te wekken dat het om een Wettige Echtgenoot gaat?

De tweede single van de Rolling Stones, geschreven door Lennon & McCartney. De Beatles hebben het later zelf ook uitgebracht, zij het niet op single. Dit om twee vooral in Nederland rondwarende verhalen te logenstraffen. De Stones en de Beatles waren bevriend met elkaar. En de Stones waren niet “ruiger” dan de Beatles. Deze single is ruig genoeg en is ruim binnen de twee minuten rond. Zo maken ze ze niet meer (Paul McCartney speelde het met Bruce Springsteen op Glastonbury vorig weekeind).

I wanna be your lover, baby

I wanna be your man

I wanna be your lover, baby

I wanna be your man

Love you like no other, baby

Like no other can

Love you like no other, baby

Like no other can

I wanna be your man, I wanna be your man

I wanna be your man, I wanna be your man

Tell me that you love me, baby

Let me understand

Tell me that you love me, baby

I wanna be your man

I wanna be your lover baby

I wanna be your man

I wanna be your lover baby

I wanna be your man

I wanna be your man, I wanna be your man

I wanna be your man, I wanna be your man

I wanna be your lover, baby

I wanna be your man

I wanna be your lover, baby

I wanna be your man

Love you like no other, baby

Like no other can

Love you like no other, baby

Like no other can

I wanna be your man, I wanna be your man

I wanna be your man, I wanna be your man

I wanna be your man

Oh, I wanna be your man

Come on, I wanna be your man

Now let me be your man



I wanna be your man, 1963

– Uitgelicht: Wikimedia