Beatles zonder Beatles 2: Stap naar binnen, liefste

Op een ogenblik waarop Cilla Black in het vergeetboek was opgenomen kwam zij met een sterke single. Die was verbonden aan een televisieprogramma en geschreven door Paul McCartney.

In het begin van haar loopbaan schreven Lennon & McCartney (beiden?) al enkele nummers voor haar. Scouses onder elkaar. Misschien komt een enkele daarvan nog aan bod in deze reeks.

Step inside love

Let me find you a place

Where the cares of the day will be carried away

By the smile on your face

We are together now and forever

Come my way

Step inside love and stay

Step inside love

Step inside love

Step inside love

I want you to stay

You look tired, love

Let me turn down the light

Come in out of the cold

Rest your head on my shoulder

And love me tonight

I’ll always be here if you should need me

Night and day

Step inside love and stay

Step inside love

Step inside love

Step inside love

I want you to stay

When you leave me

Say you’ll see me again

For I know in my heart

We will not be apart

And I’ll miss you ’til then

We’ll be together now and forever

Come my way

Step inside love and stay

Step inside love

I want you to

Step inside love

You know I do

Step inside love

I want you to stay



Step inside love, 1968

– Uitgelichte afbeelding: Door Joost Evers / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35777941