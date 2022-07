Beatles zonder Beatles 12: Ik roep je naam

John Lennon vond het maar niets, maar ze waren de eersten met I call your name, Billy J. Kramer and the Dakotas. Was het hoofdzakelijk niets omdat het de b-kant van eveneens door Lennon & McCartney geschreven Bad to me was en zodoende op 1 kwam in het VK? He should have been crying all the way to the bank.

De Beatles hebben een jaar later een eigen versie uitgebracht.

I call your name, but you’re not there

Was I to blame, for being unfair

Don’t you know I can’t sleep at night

Since you’ve been gone

I never weep at night

I can’t go on

Don’t you know I can’t take it

I don’t know who can

I’m not gonna make it

I’m not that kind of man

Don’t you know I can’t sleep at night

But just the same

I never weep at night

I call your name

Don’t you know I can’t take it

I don’t know who can

I’m not gonna make it

I’m not that kind of man

Don’t you know I can’t sleep at night

But just the same, yeah

I never weep at night

I call your name

I never weep at night

I call your name



1963

– Afbeelding Wikipedia