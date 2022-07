Beatles zonder Beatles 11: Doehoeg

Haar debuut, Those were the days, was niet aan mij besteed. Kom op zeg, een meisje van mijn leeftijd dat zulke oudemensenpraat verkondigt, en dat op een bestaand Russisch wijsje. Dan door naar een andere tekst van Paul McCartney. Denk er van wat u wilt, doe ik het ook.

Please don’t wake me until late tomorrow comes,

And I will not be late.

Late today when it becomes tomorrow.

I will leave to go away.

Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye my love goodbye.

Songs that lingered on my lips excite me now

And linger on my mind.

Leave your flowers at my door

I’ll leave them for the one who waits behind.

Far away my lover sings a lonely song

And calls me to his side.

When the song of lonely love

Invites me on I must go to his side.

Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye my love goodbye.



Goodbye, Mary Hopkin, 1969

– Uitgelichte afbeelding: By Eric Koch for Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ab9190ca-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65564627