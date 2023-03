FVD weggestemd

FVD is gisteren bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gedecimeerd. Volgens de voorlopige uitslag gaat de partij in de Eerste Kamer van 12 naar 1 (héél misschien 2) zetels. Het leidde tot de voorspelbare hilarische reacties van zowel de basis als de partijtop. Voorlopig lijkt de partijtop het geleuter over verkiezingsfraude over te laten aan de basis. Zélf kiest men liever voor het ontkennen van de werkelijkheid:

Wij zijn van de lange adem. #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 15, 2023

Zelfs Jan Dijkgraaf lag in een deuk:

Lol — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) March 15, 2023



De basis van de partij ziet dat anders. FVD vertegenwoordigt Het Volk en is dús de grootste. Als een verkiezingsuitslag iets anders uitwijst kan dat alleen maar betekenen dat er gefraudeerd is:

Inmiddels is echt álles een WEF-complot, inclusief exitpolls:

Het wappenkanmaal Café Weltschmerz kwam vanochtend met het bericht dat er Grove Onregelmatigheden plaats hebben gevonden tijdens het tellen van de stemmen. Vier wappiesamenwerkingsverbanden (Police for Freedom, Samen voor Nederland, Voorwaarheid en Ik, De Burger) sloegen gisteren de handen ineen om controles uit te voeren op de verkiezingen. Enkele wappies waren aanwezig bij de telling van de stemmen en werden daarbij volgens een persbericht “ernstig gehinderd in het uitvoeren van hun werkzaamheden”.

Uit de rest van het persbericht valt op te maken dat ze zich gedroegen als totale aso’s, waarop een geïrriteerde stembureauvoorzitter hen uiteindelijk liet verwijderen. Op een aantal Rotterdamse stembureaus liepen de emoties zó hoog op dat de politie eraan te pas moest komen. Wij linken niet naar extreemrechtse wappiesites als Café Weltschmerz, maar als je wilt lachen moet je eens googlen op “persbericht Controle Verkiezingen”.

Afbeeldingen van conversaties op Telegram via @wappiehoekje.

