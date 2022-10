Baudet: we worden geregeerd door kwaadaardige reptielen

Volgens Thierry Baudet worden we geregeerd door kwaadaardige reptielen. Poetin strijdt in Oekraïne tegen Het Beest en is onze enige hoop op redding.

New outrageous interview with Kremlin controlled Dutch politician @thierrybaudet “We are governed by evil reptiles. The only one that can save us is dark knight Vladimir Putin. #Putin must win and we must do whatever we can to support him” #Baudet #Russia #Kompromat #Ukraine pic.twitter.com/cH8Hph9ONu

— dr. Marina (@mmeeuw) October 17, 2022