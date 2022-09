Oppernazi (en Kremlinagent) Thierry Baudet vindt dat Rusland de VS maar eens aan moet vallen. Nou ja: dat zegt hij natuurlijk niet letterlijk. Hij suggereert het door middel van een vraag aan zijn achterban. Een standaardprocedure in fascistische kringen, want dan kun je later altijd in de ontkenningsmodus schieten (“ik stelde alleen maar een vraag!”).

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581