Baudet geschorst

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het advies om Thierry Baudet zeven dagen te schorsen omdat hij weigert zijn nevenactiviteiten op te geven. De schorsing gaat morgen in. Baudet mag niet deelnemen aan debatten, maar hij mag wél stemmen.

Alleen BBB en Van Haga stemden tegen, de rest van de Kamer stemde vóór. FVD en PVV hadden de Kamer voorafgaande aan de stemming verlaten, want fascisten onder elkaar. JA21 van ex-FVD’er Eerdmans stemde vóór. Weinig verrassend, want er stond natuurlijk nog een fikse rekening open.

De schorsing heeft vooral symbolische betekenis. De Kamer vergadert alleen morgen en overmorgen, daarna begint het herfstreces. Bovendien is Baudet zelden of nooit aanwezig in de Tweede Kamer.

Baudet zegt dat hij zal blijven weigeren inzage te geven in zijn neveninkomsten, iets waartoe hij wettelijk wél verplicht is. Theoretisch kan hij dan nóg eens geschorst worden.

