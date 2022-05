Baudet: gemiddeld IQ daalt omdat arbeiders teveel kinderen krijgen

Volgens neonazi-leider Thierry Baudet daalt het IQ wereldwijd omdat arbeiders teveel kinderen krijgen.

Baudet: het IQ zal wereldwijd dalen, want mensen die lager staan op de economische ladder krijgen meer kinderen … #fvd #discriminatie pic.twitter.com/hcTviRWeX3 — dr. Marina (@mmeeuw) May 30, 2022

Sinds de Holocaust rust er natuurlijk een taboe op eugenetica, maar antisemitisme en racisme zijn weer helemaal in, dus ongetwijfeld volgen er binnenkort voorstellen om de voortplanting van onrendabelen te ontmoedigen of in te perken.

Het is uit ons collectieve geheugen verdwenen, maar de nazi’s waren echt niet de enige fans van eugenetica:

Bijna alle niet-katholieke westerse naties namen tot op zekere hoogte eugenetische wetten aan, met uitzondering van onder meer Groot-Brittannië en Nederland. In Latijns-Amerika waren eugenetische wetten er vaak op gericht arme, zwarte of inheemse delen van de bevolking te steriliseren. Dit gebeurde onder andere in Peru, Brazilië, Argentinië en de Dominicaanse Republiek. Ook in de Mexicaanse deelstaat Veracruz werd een sterilisatiewet doorgevoerd, maar daar is voor zover is na te gaan nooit iemand gesteriliseerd.

In Zweden werden onder dwang 62.000 onderontwikkelde vrouwen uit arme (vaak niet-Zweedse) bevolkingsgroepen gesteriliseerd in een periode van veertig jaar. Soortgelijke dingen gebeurden met geestelijk gehandicapt verklaarde mensen in Canada, Australië, Noorwegen, Finland, Estland, Zwitserland en IJsland. In Singapore werd een bescheiden vorm van positieve eugenetica uitgevoerd door het aanmoedigen van huwelijken tussen hoog opgeleide mensen in de hoop dat dit zou leiden tot slimmere kinderen.

Wikipedia

Om Frank Zappa te citeren: don’t say it can’t happen here’.

Uitgelichte afbeelding: Francis Galton, de grondlegger van de eugenetica – Door not stated – Scanned from Karl Pearson's The Life, Letters, and Labors of Francis Galton., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90718