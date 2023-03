Baudet bereidt achterban voor op verkiezingsnederlaag

Baudet is bezig zijn achterban voor te bereiden op een zware verkiezingsnederlaag, en dat gaat natuurlijk niet zonder complotgeleuter. FVD vertegenwoordigt Het Volk en is dús de grootste partij van het land. Mochten de verkiezingen anders uitwijzen, dan móet dat dus wel te wijten zijn aan fraude:

Thierry Baudet bereidt de Forum sekte voor op de implosie: “Woensdagavond als de stembussen gesloten zijn begint het grote vervalsen” #fvd pic.twitter.com/Hs7SpP0raa — dr. Marina (@mmeeuw) March 13, 2023



Baudet heeft zichzelf natuurlijk effectief gemarginaliseerd, maar op Tik Tok en Telegram beschikt de partij over een jonge, militante aanhang waarop buitenstaanders slecht zicht hebben. Houd die handel in de gaten, het is gevaarlijker dan het lijkt.

Ik ben trouwens benieuwd hoeveel FVD’ers zich hebben aangemeld om mee te helpen op de stembureaus. Educated guess: niet één.

