Zaterdag is Barbara Thompson, saxofoniste, fluitiste, componiste die in heel wat bands gespeeld heeft en er ook zelf een stel had, overleden.

Een heel kleine staalkaart.



The funky flunky , 1978



Daughter of time, Colosseum, 1970. Zang: Chris Farlowe

– Uitgelichte afbeelding: By Photo: Eckhard Henkel / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 DE, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15185175