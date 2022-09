Barbara Ehrenreich: glimlach of sterf

Kort na haar eenentachtigste verjaardag (“Ik ben oud genoeg om dood te gaan”) is de socialistische/feministische (maar dat hoort tenslotte bij elkaar) schrijfster Barbara Ehrenreich overleden.

De schrijfster van onder veel andere Blood rites, Nickel and dimed, Dancing in the streets en – het eerste dat ik van haar leerde kennen (AJvdK), als boekhandelaar: Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers (met Deirdre English)

Haar gedenken is strijden, laat haar zoon weten.

– Uitgelichte afbeelding: By David Shankbone – David Shankbone (own work), CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1615963